شكرا لقرائتكم خبر عن خالد سليم وزوجته يحتفلان بعيد ميلاد ابنتيهما خديجة وكنزى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل النجم خالد سليم وزوجته سيدة المجتمع خيرية هشام، بعيد ميلاد ابنتيهما الكبرى خديجة التي أتمت 8 سنوات والصغرى كنزى التي أتمت 5 سنوات، حيث أقاما حفلاً بسيطًا فى حديقة منزلهما بحضور العائلتين إضافة إلى 4 أصدقاء لكل ابنة منعًا للزحام والالتزام بالإجراءات الوقائية ضد انتشار فيروس كورونا.



خالد سليم وزوجته يحتفلان بعيد ميلاد ابنتيهما

وتزوج خالد سليم من خيرية هشام عام 2011 وأنجبا ابنتين وهما خديجة وكنزي، ويستشير "سليم" زوجته باستمرار في الأعمال الفنية المعروضة عليه، سواء كانت أغاني أو أفلام أو مسلسلات، وأصبح لها دور بارز في عمله خلال الفترة الأخيرة، كما يظهران سويًا في المهرجانات والفعاليات الفنية والحفلات الغنائية.

وروج خالد سليم لحفله الغنائى، المقرر عرضه غدًا على قناتى ON وDMC، حيث نشر صورة له عبر حسابه الخاص على موقع تبادل الصور إنستجرام، وكتب عليها قائلا: "تشرفت بمشاركتي في إحياء حفل الذكرى الـ47، لانتصارات أكتوبر المجيدة.. في المدينة الرائعة مدينة الجلالة، وانتظروا عرض الحفل غدًا الخميس في العاشرة مساءً".

وفى سياق آخر يواصل خالد سليم، تصوير دوره في مسلسله الجديد "جمال الحريم" مع اللبنانية نور بقيادة وتأليف سوسن عامر وإخراج منال الصيفى، ويشارك في بطولته دينا فؤاد، إسلام جمال، فراس سعيد، حازم سمير، كريم عبد الخالق، والفنانة الشابة رنا رئيس، كما يظهر عدد من النجوم كضيوف شرف خلال الأحداث.



حفل عيد ميلاد ابنتى خالد سليم

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خالد سليم يحتفل بعيد ميلاد ابنتيه



خالد سليم وابنتيه خديجة وكنزى