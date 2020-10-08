شكرا لقرائتكم خبر عن خالد سليم يروج لحفله فى ذكرى انتصارات أكتوبر بالجلالة غدا.. ويعلق: شرف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - روج النجم خالد سليم لحفله الغنائى، المقرر عرضه غدا على قناتى ON وDMc، حيث نشر صورة له عبر حسابه الخاص على موقع تبادل الصور إنستجرام، وكتب عليها قائلا: "تشرفت بمشاركتي في إحياء حفل الذكرى الـ 47، لانتصارات أكتوبر المجيدة.. في المدينة الرائعة مدينة الجلالة، وانتظروا عرض الحفل غدا الخميس في العاشرة مساءً".





تذيع قنوات ON وDMC غدا الخميس 8 أكتوبر، حفلا ساهرا كبيرا بمناسبة احتفالات عيد القوات المسلحة والذكري الـ 47 لنصر أكتوبر العظيم، وصرح المهندس حسام صالح المتحدث باسم المتحدة، أن قنوات المجموعة دأبت على تقديم وجبة ترفيهية علي قنواتها في المناسبات المختلفة، ولا سيما الوطنية منها، وذلك بناء علي خطة مجلس إدارة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة رجل الأعمال تامر مرسى في تنوع المحتوى علي القنوات العامة للمجموعة، وإدخال البهجة علي المشاهد فى تلك المناسبات.

وأضاف صالح أن الحفل تتم فعاليات فقراته فى منطقة الجلالة بالعين السخنة، إحدى أحدث إنجازات القوات المسلحة، ويشارك فيه كوكبة من نجوم مصر هم حكيم وخالد سليم ومحمود العسيلى ومصطفي حجاج، كما شارك من العالم العربى النجم حسين الجسمى، هذا ويذاع الحفل يوم الخميس الـ 10 مساء على قنوات ON وDMC العامة.