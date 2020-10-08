شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد تريلر فيلم فريق Blackpink الوثائقى المقرر عرضه 14 أكتوبر الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن محبى و عشاق فريق " Blackpink " يعيشون الآن أفضل الأوقات ، فبعد تحقيق الفريق العديد من النجاحات خلال الفترة الماضية فى عالم الموسيقى والغناء ، يستعد الفريق الكورى الشهير لإطلاق فيلمه الوثائقى الذى سيحمل الكثير من الأسراروالمفاجآت .

أطلقت شبكة Netflix المقطع الدعائى " التريلر" الخاص بالفيلم الوثائقى لفريق Blackpink ووصلت مدته الى دقيقتين، والذى من المقررعرضه فى وقت لاحق من هذا الشهر.

يعرض الفيلم الوثائقى " Blackpink: Light Up The Sky " لقطات حية ومقابلات مع كل عضوة من عضوات الفريق وقد اعلن القائمون على العمل إقامة العرض الأول للفيلم فى 14 أكتوبر الجاري .

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يذكر أن فريق BLACKPINK أطلق مؤخرا ألبوم " The Album " وهو يحتوى على 8 أغنيات ، حيث تعاون BLACKPINK فى الألبوم الجديد مع 2 من أهم نجوم الغناء فى العالم و هن سيلينا جوميز و كاردى بى ، حيث قدم الفريق مع سيلينا أغنية ICE CREAM التى حققت نجاح مذهل فور اطلاقها كأغنية سينجل شهرأغسطس الماضى ، كما تعاون الفريق مع كاردى بى و قدما أغنية تحمل اسم " Bet You Wanna" .

من جهة أخري يعد فريق BLACKPINK هو صاحب الأكثر اشتراكا على " يوتيوب" فى كوريا والأكثر إثارة للإعجاب ، بينما يعد الفريق صاحب المركز الثانى لأكثر الفنانين اشتراكا فى العالم، حيث يسيطرعلى المركزالأول النجم العالمى جاستين بيبر، الذى تضم قناته 57.4 مليون مشترك .

وقد أشار موقع " allkpop " أن جاستين بيبر وصلت قناته إلى 5 ملايين مشترك فى 10 سنوات كاملة، بينما وصل فريق BLACKPINK للـ5 ملايين مشترك على يوتيوب خلال 4 سنوات فقط .















