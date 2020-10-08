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شكرا لقرائتكم خبر عن حمادة هلال فى صورة مع خالتيه: حبايب أمى الله يرحمها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الفنان حمادة هلال جمهوره من خلال حسابه الرسمي على فيسبوك صورة تجمعه بخالتيه وعلق على الصورة، قائلا: "حبايب أمى الله يرحمها خالتى سمية وخالتى نوسة"، و تمنى من الله أن يبارك فيهما، و قد تفاعل جمهورو متابعى هلال مع الصورة بشكل كبير و تمنوا لوالدته الرحمة والصحة والعمر لشقيقتيها.
وتوفيت والدة الفنان حمادة هلال والدته السيدة رجاء إبراهيم يوم 7 يوليو الماضى داخل المركز الطبى العالمى بعد صراع مع مرض السرطان، وتم شييع جثمانها إلى مقابر الأسرة بطريق العين السخنة، مقابر الرقابة الإدارية ليدخل بعدها حمادة هلال فى حالة من العزلة حتى بدأ العودة تدريجيا لمزاولة نشاطه الغنائى مرة أخرى.
حمادة هلال مع خالتيه
يستعد حماده هلال لتصوير أغنية جديدة تحمل اسم "آية في الجمال" على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات محمود عليم، وألحان بينو، وتوزيع الموسيقى هادى مسرة، وتعد الأغنية العمل الغنائى الأول بالنسبة لحمادة هلال بعد فترة من الأحزان على وفاة والدته.
طرح حمادة هلال آخر أعماله الغنائية كليب "جمالها" والتى ظهرت معه في الأغنية، الفنانة الشابة منة عرفة، وهى من كلمات ماجد صبرى، وتوزيع مادو صالح وجيتارشريف فهمى ومن إخراج أحمد عاطف، ونالت إعجاب الكثيرين، واحتلت التريند عقب طرحها مباشرة.
وتقول كلمات الاغنية " دى جمالها أووه لا لا ... و قوامها أووه لا لا، خطفتني وعهد الله بره الدنيا، نفسي أكلم ماما ... طيب لا و لا أه، ضحكت لي هاهاها ... وأختفت فى ثانية، ماتخف علينا بشويش ... خلى غيرك ياكل عيش، كفايه حرام ... ده جمالك غطى علي الحلوين شغلى بالى بالى.
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