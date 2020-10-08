شكرا لقرائتكم خبر عن حمادة هلال فى صورة مع خالتيه: حبايب أمى الله يرحمها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الفنان حمادة هلال جمهوره من خلال حسابه الرسمي على فيسبوك صورة تجمعه بخالتيه وعلق على الصورة، قائلا: "حبايب أمى الله يرحمها خالتى سمية وخالتى نوسة"، و تمنى من الله أن يبارك فيهما، و قد تفاعل جمهورو متابعى هلال مع الصورة بشكل كبير و تمنوا لوالدته الرحمة والصحة والعمر لشقيقتيها.

وتوفيت والدة الفنان حمادة هلال والدته السيدة رجاء إبراهيم يوم 7 يوليو الماضى داخل المركز الطبى العالمى بعد صراع مع مرض السرطان، وتم شييع جثمانها إلى مقابر الأسرة بطريق العين السخنة، مقابر الرقابة الإدارية ليدخل بعدها حمادة هلال فى حالة من العزلة حتى بدأ العودة تدريجيا لمزاولة نشاطه الغنائى مرة أخرى.

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