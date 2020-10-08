شكرا لقرائتكم خبر عن الصور الأولى من كواليس "ضربة معلم" ولوك محمد رجب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل الفنان محمد رجب تصوير مشاهد مسلسله الجديد "ضربة معلم" في ديكور الحارة الذى يعد الديكور الرئيسى للعمل وتدور فيهم معظم الأحداث لاسيما أن العمل يعتمد على التيمة الشعبية، وكشفت الصورة الأولى من كواليس المسلسل التي تجمع محمد رجب محمد عز والمخرج إسماعيل فاروق والسيناريست أحمد عبد الفتاح عن اللوك الذى يظهر به رجب خلال الحلقات.

مسلسل "ضربة معلم" تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى وبطولة محمد رجب، مى سليم، محمد نجاتى، رياض الخولى، رانيا فريد شوقى، هاجر أحمد، محمد عز، محسن منصور، سلوى عثمان، أنعام سالوسة، ياسمين البشبيشى، دعاء رجب وعدد آخر من الفنانين وتدرو أحداثه فى إطار شعبى ومن المقرر عرضه فى الموسم الشتوى.



ضربة معلم

وحقق الثلاثى محمد رجب وإسماعيل فاروق وأحمد عبد الفتاح نجاحاً كبيراً فى مسلسل "الأخ الكبير"هذا العام وحظى بتفاعل جماهيرى كبير مع أحداثه، وشارك فى بطولته عبير صبرى، هبة مجدي، دينا فؤاد، محمد عز، أشرف زكى، محمود حجازى، رندا البحيرى، هاجر أحمد، ايهاب فهمى، محسن منصور، رانيا ملاح، أحمد حلاوة، عمرو عبد العزيز، أحمد إمام وزينة منصور.

وظهر محمد رجب كضيف شرف مؤخراً فى الحلقة الأولى من مسلسل "الاختيار"مع أمير كرارة فى شهر رمضان الماضى، وقدم دور أحد الضباط المكلفين باستلام الإرهابى هشام عشماوى من المطار بعد القبض عليه فى ليبيا، والعمل حقق نجاحاً كبيراً فى رمضان، وهو تأليف باهر دويدار، وإنتاج شركة سينرجى.