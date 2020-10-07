فيفي عبده تعتذر من إلهام شاهين

متابعة بتجــــــــــــرد: اعتذرت الفنانة المصرية فيفي عبده من زميلتها الفنانة إلهام شاهين لعدم تمكنها من حضور حفل زفاف شقيقها الفنان أمير شاهين، الذي أقيم، قبل أيام، في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

ونشرت فيفي مقطعاً مصوراً لها بالحجاب عبر حسابها الرسمي على إنستغرام، وتقدمت باعتذار إلى إلهام شاهين وشقيقها، مرجعة سبب تغيبها عن حضور حفل الزفاف إلى تعرضها لنزلة برد شديدة ألزمتها الفراش.

وأبدت فيفي اشتياقها الشديد لجمهورها واعتذرت لهم لعدم ظهورها «لايف»، مؤكدة أنها فقدت صوتها لفترة بسبب تعبها قبل أن تستعيد عافيتها مجدداً.