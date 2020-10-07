نجوى كرم بإطلالة ذهبية ساحرة في الحلقة الإفتتاحية من “ذا فويس سينيور”

متابعة بتجــــــــــــرد: أطلّت النجمة اللبنانية نجوى كرم على الجمهور في الحلقة الإفتتاحية من الموسم الأوّل من برنامج “ذا فويس سينيور” مساء الأربعاء 7 تشرين الأوّل/أكتوبر على شاشة “ام بي سي”.

في بداية الحلقة قدّمت نجوى كرم إلى جانب النجوم – المدرّبين هاني شاكر، ملحم زين وسميرة سعيد، أغنية “التوبة” في لوحة فنية حبست الأنفاس ورفعت منسوب الحماس لدى المشاهدين مع انطلاقة البرنامج.

تألّقت نجوى كرم خلال أدائها لأغنية “التوبة” بإطلالة ذهبية رائعة فارتدت فستانًا من دار La bourjoisie تميز بفتحة طويلة عند الساق اليمنى شكلت لمسة مختلفة من حيث التصميم.

Advertisements

ونشرت نجوى كرم صورًا لإطلالتها على صفحاتها الرسمية في مواقع التواصل الإجتماعي، فحصدت إعجاب المتابعين الذين انهالوا عليها بالتعليقات التي أثنوا من خلالها على جمالها ورقيها.

وتقدّم النسخة العربية من برنامج The Voice Senior أصواتًا غنائية فوق الستين تحتفي بموهبتها ضمن الموسم الأول من البرنامج.