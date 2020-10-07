فيديو.. فيفي عبده ترتدي الحجاب وتكشف سبب الاختفاء

الخليج 365الخميس 2020/10/8 12:55 ص بتوقيت أبوظبي
ظهرت الفنانة المصرية فيفي عبده في مقطع فيديو جديد عبر حسابها على "أنستقرام"، ترتدي فيه الحجاب من دون مكياج، على غير المعتاد.
وكشفت فيفي (67 عاماً) أنها غابت خلال الفترة الماضية عن مواقع التواصل الاجتماعي لإصابتها ببرد شديد حال دون حضورها حفل زفاف الفنان أمير شاهين.
واعتذرت فيفي عبده للفنانة إلهام شاهين لعدم قدرتها على المشاركة في حفل زفاف شقيق الأخيرة.
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