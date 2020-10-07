صور.. كندة علوش توجه الشكر لصناع "ضي القمر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

حرصت الفنانة كندة علوش، على توجيه رسالة لصناع حكاية "ضي القمر"، التي قامت ببطولتها ضمن أحداث مسلسل "إلا أنا"، المعروض على شاشة DMC.

وشاركت "كندة"، جمهورها ومتابعيها عبر حسابها بـ"إنستجرام"، صورًا لها رفقة مخرج ومؤلف ومدير تصوير الحكاية، وعلقت: "المحبة والامتنان اللي في قلبي ليكم، أكبر من الكلام، شكرا لمجهودكم الكبير والتعب والطاقة اللي حطيتوها في المشروع وشكرا للمحبة والاحتضان والثقة اللي حسستوني بيها طول فترة التصوير".

وتابعت: "شكرا للمخرج أحمد حسن لتعبك ودأبك وإخلاصك واهتمامك بكل التفاصيل وبالمشاعر، شكرا لمدير التصوير عزمي الرحماني على اهتمامك بأنك تطلع الشغل بأحسن شكل".

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وأضافت: "شكرا للكاتبة عبير سليمان حبيبتي اللي ما سابتنيش لحظة واللي حطت روحها في المشروع، وأكيد الشكر موصول لكل طاقم العمل فنيين وفنانين".

حكاية "ضي القمر"، هي الحكاية الخامسة من مسلسل "إلا أنا"، وقامت ببطولتها الفنانة السورية كندة علوش، بمشاركة كل من الفنانين: محمد علاء ومحمد شاهين وزينب غريب وريهام نبيل وياسمين موافى.

مسلسل "إلا أنا " قصة يسرى الفخرانى، وهو عبارة عن مجموعة من القصص المستقلة، كل قصة منها تدور فى 10 حلقات، وتناقش العديد من القضايا المجتمعية.