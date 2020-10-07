صور.. خالد سليم يتألق في حفل بمدينة الجلالة بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

أحيا الفنان خالد سليم، حفلا غنائيا بمدينة الجلالة الجديدة بمناسبة الذكرى ٤٧ لإحتفالات نصر أكتوبر.

وخلال الحفل قدم "سليم" عددا من الأغنيات مثل "حلم عمري، احلف بسماها، غايب عني، بلاش الملامة، لكل عاشق وطن

أستاذ الهوي، لسه كبير، كل نظرة ، اللي فات مات، نسم علينا الهوي، عشنا قد أيه" .

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ومن المقرر أن يذاع الحفل في تمام العاشرة مساء غد الخميس على شاشتي "أون ودي إم سي" .

وكتب خالد سليم، عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي : "تشرفت بمشاركتي في إحياء حفل الذكرى السابعة والأربعين لانتصارات أكتوبر المجيدة في مدينة الجلالة .. وانتظروا عرض الحفل غدا على قنوات DMC وON".

يذكر أن، خالد سليم، يواصل تصوير مسلسله الجديد "جمال الحريم" الذي يخوض بطولته أمام الفنانة نور، ومن المقرر عرضه خلال الموسم الشتوي الجديد.