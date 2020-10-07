خطفت الأنظار.. متسابقة فوق الـ 60 بـ The Voice senior تكشف سر جمالها للجنة التحكيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

استطاعت إحدى متسابقات الحلقة الأولى من الموسم الأول لبرنامج The Voice senior لاكتشاف المواهب، الذي يعرض على قناة "MBC"، أن تلفت أنظار أعضاء الجنة بسبب مظهرها الذي لا يبدو إنها في عمر الـ 60.

وعلى الرغم من عدم نجاح "داني حاتم"، المتسابقة اللبنانية في إقناع لجنة التحكيم المتمثلة في سميرة سعيد وهاني شاكر وملحم زين ونجوى كرم، بصوتها، إلا إنها لفتت نظرهم بجمالها وشبابها، لتعلق سميرة سعيد على الأمر قائلة: "شكلك شابة صغيرة أنا بحيكي أنك محافظة على نفسك".

ومن جانبها ردت المتسابقة كاشفة عن سر جمالها قائلة: "في سر بس يحب الإنسان ويكون قلبه مليان بالمحبة بيضل حلو".

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على الرغم من عدم إقناع اللجنة للالتفاف لها لكنها أعربت عن سعادتها لوصولها تلك المرحلة في البرنامج

وبدأت الحلقة الأولى من الموسم االأول لبرنامج المسابقات "ذا فويس سينور"، بأوبرت غنائي للجنة التحكيم الأربعة هاني شاكر وسميرة سعيد وملحم زين ونجوى كرم الجمهور، من خلال تقديم أغنية "التوبة" للعندليب الراحل عبدالحليم حافظ بتوزيع جديد.

The Voice senior يمنح فرصة النجومية بعد مرور الستين، حيث يتنافس المتقدمون ضمن فئة عمرية معينة، تلك التي تخطت الستين من أجل إبهار المشاهدين والمدربين للحصول على اللقب في نهاية المطاف، والبرنامج يحتوي على 7 حلقات، من 3 مراحل، تحت إشراف المدربين الأربعة، حيث تبدأ المرحلة الأولى وهي "الصوت وبس" التي تمتد لأربع حلقات.