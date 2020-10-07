هكذا احتفلت رنا سماحة بذكرى نصر أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرصت الفنانة رنا سماحة، على الإحتفال بذكرى نصر أكتوبر على طريقتها الخاصة.

ونشرت رنا، صورة لها وهي تحمل علم مصر أثناء تجولها في الشارع، وذلك عبر حسابها على تويتر، وعلقت: "الذكرى دي هتفضل فخر لكل مصري عربي .. ذكرى نصر أكتوبر المجيد.. عاشت بلادي شعباً وجيشاً وشرطةً، وعاش حاميها بسلام وأمان".

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ويحتفل الشعب المصري هذا العام ، بالذكرى الـ 47 على نصر أكتوبر، تلك المعركة الخالدة التي جسدت بطولات وتضحيات الجنود المصريين.

وطرحت رنا سماحة، مؤخرًا عبر قناتها على يوتيوب، كليب أغنيتها الجديدة "7 رجالة" من ألبومها الذي يحمل نفس الإسم والمقرر طرحه قريبًا، وهي من كلمات محمد مصطفى ملك، ألحان وتوزيع محمد شفيق .