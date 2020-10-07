آخرهم Tenet.. قائمة بأفضل أفلام كريستوفر نولان بحسب IMDB

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

احتل فيلم الخيال العلمي Tenet المركز الثاني في قائمة الأعلى إيرادا لعام 2020، وهو من تأليف وإخراج البريطاني كريستوفر نولان، وبحسب موقع IMDB الشهير، فإن الفيلم يعُد أحد أفضل أفلامه، لذلك نستعرض في التقرير التالي أهم الأفلام في تاريخ "نولان"، التي احتوت جميعها على أفكار استثنائية وحققت إيرادات ضخمة في شباك التذاكر.

Tenet

فيلم االخيال العلمي Tenet، يحتوي على مزيج من الأكشن والتشويق والإثارة، قدم من خلاله "نولان"، مفهوم "الانعكاس الزمني"، وتدور أحداثه حول مسلح يقاتل من أجل بقاء العالم بأكمله، ويسافر بطل الرواية عبر عالم من التجسس الدولي فى مهمة ستكُتشف فيها الكثير من الأسرار.

الفيلم من بطولة روبيرت باتينسون وجون ديفيد واشنطن، آرون تايلور جونسون كليمونس بوزاى، إليزابيث ديبيكي، مايكل كين، كليمنس بويسي، هيميش باتل، أندرو هوارد، يوري كولوكولنيكوف، مارتن دونوفان، تأليف وإخراج كريستوفر نولان.

Following

فيلم Following، من إنتاج عام 1998، ويعتبر أولى تجارب نولان في الإخراج، كما إنه استطاع من خلال السيناريو تقديم تقنية السرد غير المباشر، ليرى الجمهور فيلم من أفضل أفلام الجريمة والدراما السوداء، الفيلم من بطولة جون نولان، جيرمي ثيوبالد، أليكس هو، لوسي راسل، وديك برادزيل.

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Batman Begins

الفيلم من إنتاج عام 2005، وهو الجزء الأول من سلسلة أفلام فارس الظلام، قام ببطولته ‫كريستيان بيل، كيتي هولمز، كيليان مورفي، مايكل كين، ليام نيسون، ورغم تحقيق الفيلم إيردادت ضخمة إلا إنه يُعد أضعف نوعًا في السلسلة التي قدمت في أفلام الأبطال الخارقين.

Insomnia

الفيلم من إنتاج عام 2002، ويُعد واحدًا من أفضل أفلام الجريمة، وتدور أحداثه حول قصة تحقيق في إحدى جرائم القتل التي تتداخل بها الكثير من الأمور النفسية كالهلوسة والخيانة، الفيلم من بطولة آل باتشينو، روبن ويليامز وهيلاري سوانك.

The Dark Knight

الفيلم من إنتاج عام 2008، وهو ثاني أفلام سلسلة "فارس الظلام"، استطاع الفيلم أن يكون ظاهرة في عالم السينما، وحاز على العديد من جائزة أوسكار، وقام ببطولته كل من كريستيان بيل، مايكل كين، هيث ليدجر، جاري أولدمان، مورجان فريمان.

The Dark Knight Rises

الفيلم من إنتاج عام 2012، وأخر أفلام سلسلة "فارس الظلام"، وعلى الرغم من تفوقه إلا إنه لم يكن يتفوق على The Dark Knight، الفيلم من بطولة كريستيان بيل، توم هاردي، آن هاثاواي، ماريون كوتيار.

Interstellar

الفيلم من إنتاج عام 2014، حصل على تفضيلات من قبل جمهور نولان، خاصة مع طرحه ملحمة فضائية مهمة ضمن الأحداث، في إطار خيالي حول فريق من رواد فضاء يسافرون عبر ثقب دودي في محاولة للبحث عن كوكب آخر صالح للحياة غير الأرض التي أصبحت تحتضر، الفيلم من بطولة، ماثيو ماكونهي، آن هاثاواي، جيسيكا شاستاين، إلين بورستين، مايكل كين.