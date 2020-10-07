الأمير فيليب غاضب من كنته ميغان ماركل لهذه الأسباب

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 7 أكتوبر 2020 10:45 مساءً - أشارت كاتبة السيرة الملكية البريطانية إنغريد سيوارد إلى أن الأمير فيليب زوج الملكة اليزابيث الثانية يشعر بخيبة أمل كبيرة من سلوك ميغان ماركل زوجة حفيده الأمير هاري وأنه مستاء من فشلها في دعم النظام الملكي من خلال دعم زوجها وأنه لا يفهم سبب إعطائها الأولوية لطموحاتها الخاصة، بدلاً من مساعدة زوجها في مهامه الملكية بعدما قررت الزواج منه في عام 2018 . وهو يشعر بالغضب لأنها لم تتخل عن أحلامها كممثلة كما فعل هو عندما تخلى عن حياته المهنية في البحرية من أجل دعم زوجته الملكة اليزابيث الثانية عندما اعتلت العرش في عام 1952.

الأمير هاري وميغان ماركل

وتؤكد كاتبة السيرة بأن الأمير فيليب كان منزعجاً جداً عندما استدعت الملكة ابنها الأمير تشارلز وحفيدها الأمير ويليام إلى ضيعة نورفولك في شهر يناير \ كانون الثاني من هذا العام لحضور قمة عائلية طارئة بعد أن أعلن الأمير هاري وميغان عن عزمهما على الاستقلال المالي عن العائلة وإنه قد شوهد وهو يغادر المنزل بسرعة كبيرة قبل وصولهم جميعًا.





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عندما يعيد التاريخ نفسه

الأمير فيليب والملكة اليزابيت

وقد سبق أن نشرت كاتبة السيرة انغريد سيوارد مقالاً في صحيفة Mail on Sunday البريطانية ناقشت فيه مشاعر الأمير فيليب البالغ من العمر 99 عاماً وأكدت بأنه حزين للغاية لأن بعض أفراد العائلة المالكة من الشباب لا يشاركونه نفس قيمه ومبادئه وهو الذي كافح كثيراً من أجل العائلة. بينما يرى الآن تقصير حفيده الأمير هاري في أداء واجباته متخلياً عن وطنه ومهامه الرسمية من أجل الدخول إلى حياة المشاهير في أمريكا ممن يتمركزون حول ذواتهم بينما كان وجود الأمير هاري. قائمًا بالكامل على التفاني في فعل الشيء الصحيح لنفسه وللآخرين ولكنه قد تخلى الآن عن مسؤولياته وترك بلده رغم أنه كان يملك فيه منزلاً جميلاً وابناً معافى وفرصة فريدة لإحداث تأثير عالمي من خلال عمله الخيري وقرر بدلاً عن ذلك الزواج من مطلقة أمريكية بنفس الطريقة التي تخلى بها إدوارد الثامن عن تاجه الملكي من أجل الزواج من واليس سيمبسون عام 1937.