لجنة اختبار للأصوات الجديدة بنقابة المهن الموسيقية

قررت نقابة المهن الموسيقية تحديد يوم الثلاثاء 20 أكتوبر الحالي لإجراء اختبارات للأصوات الجديدة لقبول أعضاء جدد وذلك في مقر النقابة العامة.
للنقابة وهي اكتشاف وتقديم المواهب الجادة للمجتمع.
وأكد المايسترو محمد أبو اليزيد وكيل أول نقابة المهن الموسيقية أن مجلس الإدارة صرح للجنة القيد بإجراء الاختبارات للأصوات الجديدة التي ترى في نفسها الموهبة والقدرة على الأداء الصحيح، مشيرا إن هذا أحد الأدوار المهمة
من الفنانين الكبار والخبراء سواء من داخل مجلس النقابة أو من الهيئات الأكاديمية المتخصصة ويمكن لكل شخص التقدم لهذه اللجان واجتياز اختباراتها للحصول على تصريح بمزاولة المهنة حسب نص القانون واللوائح المنظمة للعمل النقابي.
وأشار أبو اليزيد أن النقابة تقرر لجان الاختبارات على نحو دائم على مدار العام سواء بالمقر العام للنقابة أو بالنقابات الفرعية واللجان المنتشرة في كل المحافظات، ويأتي دائما تشكيل هذه اللجان على نحو علمي ودقيق وتضم في تشكيلها نخبة
وأكد وكيل أول نقابة المهن الموسيقية أننا نعمل وفق لائحة وقانون يفرض عدم مزاولة المهنة دون الحصول على تصريح من النقابة أو مكتسب للعضوية عاملا كان أو حاصل على تصريح سنوي - منتسبا- وتلك هي القواعد والشروط لممارسة المهنة.
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