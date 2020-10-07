خالد سليم يحيي حفلاً غنائياً بمدينة الجلالة الجديدة

احيا النجم خالد سليم، حفلاً غنائياً بمدينة الجلالة الجديدة بمناسبة الذكرى ال ٤٧ لاحتفالات نصر أكتوبر المجيد.
احلف بسماها، غايب عني، بلاش الملامة، لكل عاشق وطن
وقدم "سليم" خلال الحفل عدد من الأغنيات مثل "حلم عمري،
أستاذ الهوى، لسه كبير، كل نظرة، ٥ دقايق، اللي فات مات، نسم علينا الهوى، عشنا قد ايه،"، وسط تفاعل الجمهور المتواجد بالحفل والذي إستمر لفترة طويلة .
ومن المقرر أن يذاع الحفل في تمام الساعة العاشرة مساء غداً الخميس على شاشتي أون ودي إم سي.
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