رامي صبري يطرح أحدث أغنياته "خليني أشوفك تاني"

طرح الفنان رامي صبري، أحدث أغنياته، والتي تحمل إسم "خليني أشوفك تاني"، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الأشهر عالمياً "يوتيوب". الأغنية من كلمات: أحمد علي موسى، توزيع و مكس: أسامة عبد الهادي، ألحان: مدين Advertisements وتقول كلمات الأغنية: "مشتاق وعينيك وحشاني وبفكر دايماً فيك .. وحياتك حِن عليا .. سَلِم كدا صفي النية دا أنا جاي مسَلِم ليك .. خليني أشوفك تاني .. مشتاق وعينيك وحشاني وبفكر دايماً فيك .. ياحبيبي حِن عليا .. سَلِم كدا صفي النية دا أنا جاي مسَلِم ليك .. وصي قلبك شوية .. منك خليني أقَرب دا الحب حبيبي جنة واسأل عنه اللي جرَّب .. هيقولك نعمة غالية .. معقول م النعمة تهرب وصي قلبك شوية .. منك خليني أقَرب دا الحب حبيبي جنة واسأل عنه اللي جرَّب". كدا صفي النية دا أنا جاي مسَلِم ليك .. خليني أشوفك تاني .. مشتاق وعينيك وحشاني وبفكر دايماً فيك .. ياحبيبي حِن عليا .. سَلِم كدا صفي النية دا أنا جاي مسَلِم ليك .. وصي قلبك شوية .. منك خليني أقَرب دا الحب حبيبي جنة واسأل عنه اللي جرَّب .. هيقولك نعمة غالية .. معقول م النعمة تهرب وصي قلبك شوية .. منك خليني أقَرب دا الحب حبيبي جنة واسأل عنه اللي جرَّب".

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