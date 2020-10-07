بالفيديو: وفاة مدرب فريق مصري على أرض الملعب

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 7 أكتوبر 2020 10:18 مساءً - منذ 3 ساعات

انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظة وفاة مدرب فريق أهلي فارسكور المصري أكرم حفيلة، على أرض الملعب، أمام أعين لاعبيه، ومن بينهم نجله، خلال مباراة أمام “الروضة”.

وسقط مدرب نادي أهلي فارسكور، خلال المباراة المؤهلة للتصفيات النهائية لدوري القسم الثالث.

وتعرض المدرب لأزمة قلبية أثناء الشوط الأول، وحاول بعض اللاعبين إنعاشه، فيما صرخ البعض للمطالبة بالاتصال بالإسعاف بشكل سريع.