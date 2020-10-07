تراند اليوم : بعد مرور سنة علي زيارتها.. طفلة مغربية تشيد بـ رامي عياش

وجهت سلمى وهي طفلة مغربية رسالة إلى مؤسسة عياش للطفولة إثر حلول الذكرى السنوية الأولى لزيارة الفنان ​رامي عياش لها .

وشارك رامي الرسالة من حساب مؤسسته عياش للطفولة وجاء فيها :أهلاً فناني الغالي البوب ستار رامي عياش، أتمنى أن تكونوا بألأف خير وأسرتكم، في مثل هذا اليوم 7/10/2019 عملتلكن لي أحلى مفاجأة بمجيئكن إلى البيت كنت كتير مبسوطة وقلبي طائر من الفرح، ما كان على بالي أن فنانا الكبير ولديه شهرة عالمية ومعروف في العالم العربي وفي العالم رح يجي لعندي لكي شوفني تأكدت أنكم فنان ذو مشاعر إنسانية لا نظير لها وذو أخلاق عالية جداًوليدكن قلب أبيض وتحب فعل الخير للجميع شرفتونا ونورتونا أنتو وضيوفكم أشكركن عالهدايا اللي هاديتني ياها حلوة كتير تسلم يديكن وصرت من الراف تبعكن هذا شرف لي وشكرا لكم على كل شي عملتكم من أجلي”.