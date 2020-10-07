تراند اليوم : شاهد.. بعد خضوعه لقسطرة بالقلب .. سامح الصريطي يطمئن جمهوره علي صحته

طمأن الممثل المصري سامح الصريطي محبيه على حالته الصحية بعد خضوعه لعملية قسطرة أولية عاجلة للشريان التاجي وتركيب دعامة، وذلك في صفحته الرسمية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان السريطي أدخل إلى أحد المستشفيات الخاصة مساء أول أمس الإثنين بعد اكتشافه انسداداً في الشريان التاجي، وتوجه بالشكر لكل من وقف بجانبه في هذه المحنة حسب وصفه إضافة إلى الإشادة بالخدمات الطبية في مصر.

وكتب الصريطي في منشور “: “خرجت من هذه المحنة مدينًا لكم.. كنت على حافة الحياة فأمهلني الله العمر لأرى كل هذا الحب الذي غمرتموني به وهذه المشاعر الصادقة الدافئة التي أحاطتني وأشعرتني بمتعة الحياة بينكم.. أحسست دعواتكم تجري في عروقي وتدفع الدم ليجدد الخلايا والأيام”.

وأضاف الصريطي: “خرجت من هذه المحنة فخورًا ببلدي التي تقدمت تقدمًا كبيرًا في الخدمة الطبية والصحية والذي لمسته المستشفى بدءًا من كفاءة الإطباء والتمريض إلى توفر أحدث الأجهزة والمعدات الطبية.. خرجت من هذه المحنة وقد ازددت قربًا من زملائي الفنانين وعلى رأسهم الدكتور أشرف زكي الذي لم ينقطع اتصاله المتواصل للاطمئنان والقيام بدوره النقابي على أكمل وجه”.

وتابع:”خرجت من هذه المحنة وقد استعدت أصدقاء وزملاء في جميع المراحل الدراسية قد فصلني عنهم الزمن والتاريخ ليعرضوا خدماتهم بإصرار وإلحاح.. فيروون ما بقي من عمرنا شجرة المحبة والاخلاص والوفاء التي تظلنا.. خرجت من هذه المحنة بتجسيد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم “مازال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه وذلك عندما رأيت دعاء جيراني الأعزاء يحيط بي من كل جانب وقلوبهم تنتظر عودتي بينهم”.