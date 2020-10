شكرا لقرائتكم خبر عن توم هانكس يستمر فى طرح أفلامه وتصوير أعمال جديدة رغم تأجيل 5 أفلام عالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اضطر عدد من صناع الأفلام العالمية تأجيل طرح أعمالهم خلال الفترة المقبلة، بسبب جائحة كورونا، حيث أعلن صناع الجزء الجديد من سلسلة الجاسوسية الأشهر جيمس بوند No Time to Die تأجيل طرح الفيلم من نوفمبر المقبل الي ابريل 2020، وقررت الشركة المنتجة للجزء الجديد من فيلم Fast & Furious، تأجيل طرحه لـ28 مايو 2021، بعدما كان من المقرر طرحه في ابريل، وذلك حتي لا يتعارض مع طرح No Time to Die.

في ظل كل هذه التأجيلات أكد النجم العالمي توم هانكس انه قادر علي تحدي تلك الظروف وانه مستمر في طرح أفلامه العمل علي أفلام جديدة، بعدما طرح له الفترة الماضية فيلم Greyhound علي منصة أبل الالكترونية، كشفت الشركة المنتجة لفيلم "News of the World" عن الصور الأولى للأحداث وذلك قبل طرحه في سبتمبر المقبل، والفيلم من بطولته وتدور أحداثه حول أحد سكانتكساس والذي يعيش على مهنة السفر عبر الغرب لنقل أخبار العالم إلى سكان المدينة المحليين، وتبدأ حياته في التغير تدريجيًا حينما يوافق على المساعدة في إنقاذ فتاة صغيرة تم اختطافها.



و أكدت شركة الانتاج Monkeypaw ، في تصريح لـ THR ، إن صناع فيلم Candyman يريدون بشدة إصدارًا سينمائيا للفيلم ، وهذا هو سبب تأجيله إلى عام 2021، فتجربة الجمهور الجماعي أمر بالغ الأهمية بالنسبة لـ Candyman ، وفي الوقت الحالي ، هذا غير متاح للجميع بسبب قيود السعة ودور العرض المغلقة وانتهت الشركة تصريحها بـ " نحن ببساطة ننتظر الوقت الذي يمكن لجميع عشاق الرعب الاستمتاع بهذه التجربة ".

هذا غير قرار شركة وورنر براذرز والتي أعلنت تأجيل إصدار فيلمي (دون) و (ذا باتمان)، ومن المقررعرض فيلم (دون)، وهو فيلم خيال علمي للمخرج الكندي دينيس فيلنوف، في أكتوبر 2021 بدلا من ديسمبر المقبل، وتأجل عرض فيلم (ذا باتمان) بطولة روبرت باتينسون إلى ربيع 2022 بدلا من أكتوبر من العام المقبل.



ويعتبر طرح فيلم News of the World مجازفة من الشركة المنتجة حيث تم تأجيل طرح عدد من الأفلام التي كان مقرر طرحها الفترة المقبلة بسبب تخبط سوق السينما مع استمرار جائحة كورونا.

وكان قد كشف المخرج باز لورمان عن استكمال العمل على فيلمه الجديد إلفيس بريسلى، بطولة النجم توم هانكس، والذى كان قد توقف بسبب إصابة هانكس بفيروس كورونا، ومن المقرر ان يبدأ التصوير 23 سبتمبر، وكان قد أعلن المنتج والمخرج الأسترالى، باز لورمان، تأجيل إنتاج فيلم "Elvis" إلى أجل غير مسمى، بسبب تفشى فيروس كورونا، وكذلك لإصابة بطل الفيلم توم هانكس بالمرض، ودخوله فى عزل منزلى

وفى بيان نشره على حسابه بموقع تويتر أكد لورمان أن المشروع قد توقف، وأنه "ليس الوقت المناسب لاستئناف الإنتاج فى الفيلم"، مؤكدا أن العودة ستكون فى المكان نفسه الذى توقف فيه التصوير، وهو شاطئ جولد الأسترالى بمجرد أن يحين الوقت المناسب.

والفيلم الذى يتناول السيرة الذاتية للمغنى الأمريكى إلفيس بريسلي، يلعب بطولته أوستن بتلر في دور بريسلي مع الممثلة ماجي جيلنهال التي تلعب دور والدته المغنية، بينما يقدم توم هانكس دور العقيد توم باركر، المدير الذي سيطر على كل جانب من جوانب حياة بريسلي.

ويركز الفيلم على صعود بريسلي إلى النجومية، مع التركيز بشكل خاص على علاقة النجم مع مدير أعماله باركر.