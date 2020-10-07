شكرا لقرائتكم خبر عن الساحرة ينيفر فى أول ظهور لها بالموسم الثانى من مسلسل The Witcher.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الشركة المنتجة لمسلسل الإثارة والخيال The Witcher، عن صور جديدة للممثلة العالمية أنيا شالوترا التي تجسد شخصية الساحرة ينيفر في السلسلة الشهيرة، من وراء كواليس الموسم الثاني الذي يخضع حاليًا لمرحلة التصوير النهائية.

وظهرت الساحرة ينيفر في الصور التي كشفت عنها الشركة المنتجة عبر الصفحة الرسمية للمسلسل عبر تويتر، وهي مقيدة من يديها، في إشارة الى القبض عليها بعد المعركة الأخيرة التي ظهرت فيها في أحداث الموسم الأول.

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وكانت شبكة نتفليكس الأمريكية منحت الضوء الأخضر لمسلسل جديد مشتق من أحداث The Witcher، والذي سيتكون من 6 مواسم ويأتي بعنوان The Witcher: Blood Origin، وهو مستند للمؤلف Witcher Andrzej Sapkowski.