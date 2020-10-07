شكرا لقرائتكم خبر عن الموسيقار جمال سلامة فى ظهور جديد بعد أزمته المرضية مع ابن شقيقته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر الموسيقار الكبير جمال سلامة بعد تجاوزه أزمته الصحية الأخيرة التي تعرض لها نهاية العام الماضى، ونقل على أثرها للمستشفى ومكث فيها فترة من أجل تلقى العلاج، حيث حرص ابنة شقيقته محمد سماحى المذيع بالفضائية المصرية على الاحتفال بعيد ميلاد خاله وإحضار التورتة والشموع للاحتفال بهذه المناسبة.

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وكان الموسيقار الكبير قد قال لـ"الخليج 365" مؤخرًا إن نقابة الموسيقيين وقفت إلى جواره فى أزمته الصحية وتحملت كامل تكاليف علاجه والعملية التى أجراها فى القلب مؤخرا، مشيرًا إلى أن هانى شاكر هو صديق عمره ولم يبخل أبدًا بأى شىء فى علاجه على العكس كان داعما له منذ بداية الأزمة، إضافة إلى تردد أعضاء المجلس لزيارته للاطمئنان عليه دوما ومنهم المطربة نادية مصطفى وغيرها من أعضاء المجلس.



جمال سلامة مع ابنة شقيقته المذيع محمد السماحى

ويعد الموسيقار جمال سلامة من أبرز ملحنى جيله، حيث إنه صاحب أهم الأغانى الوطنية التى قدمت لمصر منها "مصر اليوم فى عيد" لشادية، و"المصريين أهما" لياسمين الخيام، و"محمد يا رسول الله"، فضلاً عن إحيائه على مدار 20 عامًا لأهم حفلات السادس من أكتوبر، وحصل على العديد من شهادات الدولة التقديرية.

ونجح سلامة فى تقديم شكل جديد للموسيقى، فضلا عن تعاونه مع أبرز نجوم زمن الفن الجميل ومطربى الجيل الجديد، حيث لحن للشحرورة صباح أهم أغانيها مثل أغانى فيلم"ليلة بكى فيها القمر"، وأغنية "ساعات ساعات"، و"الله على المستقبل" لفايزة أحمد، كذلك قدم عدّة أغان ناجحة للنجمة اللبنانيّة الكبيرة ماجدة الرومى من بينها "بيروت ست الدنيا"، وقصيدة "مع جريدة" للشاعر السورى نزار قبّانى.