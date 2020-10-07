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شكرا لقرائتكم خبر عن الصور الأولى من الفيلم الموسيقى "The Prom" لـ نيكول كيدمان وميريل ستريب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت وسائل إعلام أجنبية، أن الفيلم الموسيقي "The Prom" الذي تلعب فيه ميريل ستريب ونيكول كيدمان وجيمس كوردن دور البطولة، من المقرر عرضه في 11 ديسمبر المقبل على إحدى المنصات الرقمية. فيما نشر صناع "The Prom"، الصور الأولى من الفيلم الذي أخرجه ريان ميرفي، والمقتبس من المسرح الموسيقى برودواي الذي يحمل نفس الاسم وفقا لما ذكره موقع " playbill".
لقطة من فيلم The Prom
والفيلم بطولة ميريل ستريب في دور دي دي ألين، ونيكول كيدمان في دور إنجي ديكنسون، وجيمس كوردن في دور باري جليكمان، وأندرو رانيلز في دور ترينت أوليفر، وأريانا ديبوز في دور أليسا جرين.
ويشار إلى أن ميريل قدمت عددا كبيرا من الأعمال السينمائية الناجحة التي حصدت من خلالها الكثير من الجوائز، ومن أبرز الأفلام التي قدمتها ميريل هو "Mamma Mia" الذ تم تقديم جزئيين منه، الجزء الأول كان عام 2008 و هو "Mamma Mia"، في حين تم اطلاق الفيلم الثاني وهو "Mamma Mia! Here We Go Again" عام 2018.
نجمة فيلم The Prom
من ناحية اخرى، أجرت النجمة العالمية الحائزة على جائزة الأوسكار نيكول كيدمان حوارا مع مجلة نيويورك تايمز، حيث ناقشت خلال المقابلة كواليس العمل مع المخرج ستانلي كوبريك في الدراما النفسية المثيرة Eyes Wide Shut والتي طرحت في 1999.
وأشارت كيدمان، إلى أنه من الشروط التي وافقت عليها أثناء التعاقد مع المخرج الراحل أن تتمكن من مشاهدة جميع مشاهدها العارية بعد تصويرها ثم الموافقة على ما تم وضعه بالفيلم، حيث قالت: "عندما ذهبت للعمل مع ستانلي كوبريك كان يريد أن اظهر عارية بالكامل أمام الكاميرا..فأجبت: لا أعرف..لذلك توصلنا إلى اتفاق وهو أن أشاهد كل مشاهدي وأنا عارية قبل إدخالها بسياق الفيلم.. وهذا ما جعلني اشعر بالأمان التام.. كنت أرغب في التأكد من أنني لن أقف هناك عارية والجميع يضحكون علي".
الفيلم الموسيقي The Prom
صورة من فيلم The Prom
فيلم The Prom
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