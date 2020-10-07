بالفيديو – عاصي الحلاني برفقه ابنه الوليد يتفاعلان على أنغام “قالتلي”

متابعة بتجــــــــــــرد: يواصل فارس الغناء العربي عاصي الحلاني تقديم الدعم لابنه الوحيد الوليد الحلاني خاصة في مجال الفن الذي دخله الوليد من أوسع أبوابه وأصبح لديه قاعدة جماهيرية، كما تلقى منشوراته عبر انستغرام تفاعلاً واسعاً خاصة الفيديوهات الكوميدية التي يقدمها بمفرده أو برفقة شقيقته ماريتا الحلاني التي أيضاً تسعى جاهدة للوصول إلى طريق النجومية في مجال الغناء وحتى التمثيل أيضاً.

ومن جهة أخرى نشر الوليد الحلاني فيديو جميلاً برفقة والده وهما يستمتعان برحلة بحرية، ويتفاعلان على أنغام أغنية الوليد الجديدة والتي حملت عنوان “قالتلي” وهي من كلمات وألحان عاصي الحلاني.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي هذا الفيديو مشيدين بالعلاقة الوطيدة بين عاصي وابنه وكأنهما صديقان.

يذكر أن الوليد طرح أغنيته على هيئة الفيديو كليب عبر قناته الرسمية على يوتيوب.