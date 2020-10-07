كيفانش تاتليتوغ متّهم بتعنيف زوجته ومهدد بالحبس 10 سنوات

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"الخليج 365" من بيروت: كشفت المذيعة التركية بيرجان بالي تعنيف الممثل التركي ​كيفانش تاتليتوغ​ لزوجته مصممة الأزياء ​باشاك ديزر​، مدعية بأنه أصبح عصبياً وعدوانياً بعد الزواج، وأنّه عنف زوجته أكثر من مرة.

ولم تثبت حتى الآن إدعاءات المذيعة التركية، كما لم يصدر أي نفي أو رد من الممثل التركي كيفانش تاتليتوغ أو من زوجته باشاك ديزر.

يشار إلى أن الثنائي قد تزوجا في شهر فبراير 2016 في باريس.



تهرب من الضرائب

على صعيد آخر يعيش الفنان التركي حالة من القلق والتوتر بعد توجيه تهمة التهرب الضريبي له.

ووفق صحيفة Akşam التركية، فإن تاتليتوغ، يواجه عقوبة من الممكن أن تصل إلى 10 سنوات حبس، وذلك بعد أن تغيب عن جلسة تم انعقادها بمحكمة في مدينة إسطنبول وذلك بحضور مستشاره القانوني.

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وقال محامي “تاتليتوغ”، في جلسة المحكمة، إن لا علاقة لموكله بالأمر، حيث اتهم المستشار المالي لـ “تاتليتوغ” بالتخلف عن دفع ضرائبه، متابعًا: “مستشاره المالي هو المسؤول عن هذا الأمر، وسيقدم كشوف البنك تثبت أنه دفع الضرائب”.

وتابع وكيل كيفانش تاتليتوغ، أن موكله ليس أول ضحية للمستشار المالي، مبينًا أن عارضة الأزياء التركية تشالا شيكل قد تعرضت سابقًا لنفس المشكلة بعد أن اتهمت بالتهرب الضريبي.

وقرر القاضي تأجيل الدعوى لمعرفة إذا كان يوجد قانون يتعلق بتلك هذه الحالة، كما وافق القاضي على طلب قدمه محامي الفنان كيفانش تاتليتوغ بأن يتغيّب الممثل التركي عن المحكمة القادمة حتى يتمكن من تصوير فيلمه الجديد في الولايات المتحدة الأميركية.