شكرا لقرائتكم خبر عن كليب WAP يحقق نجاحا مذهلا خلال شهرين فقط من إطلاقه .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد مرور بمثابة وثيقة ضمان لتحقيق نجاح كبير ومذهل فى عالم الموسيقى والغناء .

استطاع كليب " WAP " الذى اخرجه كولين تيلى تحقيق نسبة مشاهدة ضخمة على موقع الفيديو الشهير" يوتيوب " تخطت الـ 240 مليون مشاهدة ، كما حصد الكليب أكثر من 5.7 مليون LIKES حتي الآن، وهى الأرقام التى تظهرنجاح العمل الذى حقق نجاح جماهيرى كبير .

كما تصدرت " WAP " عدة مرات منذ إطلاقها العديد من الرسومات البيانية حول العالم ومن أبرزها " Official Singles Chart " فى إنجلترا ، كذلك تصدرت الأغنية عدة مرات قائمة "Billboard Hot 100".



ميجان و كاردي

Advertisements

يذكرأن كليب WAP أثار الكثير من الجدل فور إطلاقه بسبب ظهور نجمة تليفزيون الواقع الشهيرة وامبراطورة مستحضرات التجميل كيلى جينر بكليب نجمة الراب الأخير، والذى حمل عنوان "WAP" الذى تم إطلاقه مؤخرا مع ميجان ذا ستاليون ، وهو من إخراج كولين تيلي، وقد ظهر تصوير أحداث الكليب فى قصرغريب الأطوار ملأ بالحيوانات البرية والفنانين المشهورين بما فى ذلك نورمانى وروزاليا ومولاتو وسوكيهانا وروبى روز يتجولون فى عدد من قاعاته.

من جهة أخرى كشفت مؤخرا كاردى بى البالغة من العمر 27 عاما فى مقابلة حديثة لها مع " Hot 97 " أنها كانت تأمل حقا أن تظهر فى كليب WAP النجمة العالمية ليزو " Lizzo " ، لكن جدول أعمالها لم يتماشى مع توقيت التصوير، وكانت ليزو خارج المدينة فى الوقت الذى كانوا يصورون فيه الكليب ، كما كشفت كاردى بى أنها كانت تتبادل الرسائل مع ليزو كونها كانت تمتلك قدر كبير من الحماس لتواجد النجمة الشهيرة فى كليب WAP حيث كانت كاردى بى تمتلك رؤية واضحة عن كيفية ظهور ليزو بهذا الكليب.



من الكليب (1)



من الكليب (2)