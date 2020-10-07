شكرا لقرائتكم خبر عن أخرهم جومانا مراد وأبرزهم عمرو دياب وأصالة وزينة .. نجوم رزقوا بتوأم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رُزقت النجمة السورية جومانا مراد، مؤخرًا بتوأم أطلقت عليهما اسمى "على وديانا"، وجاء هذا التوأم بعد دخولها فى مشاكل صحية بسبب الحمل وحدوث ولادة مبكرة، حيث أشارت إلى أنها ولدت قبل حلول الشهر السابع بيومين، وأن الطفلان حاليا بصحة جيدة، ولم تكن النجمة جومانا مراد هى الوحيدة من الوسط الفنى التى رزقت بتوأم حيث سبقها فى ذلك عدد كبير من النجوم، يرصدهم ”الخليج 365”، فى السطور التالية:

النجمة أصالة نصرى رزقت بتوأم هما "آدم وعلى"، عام 2011 من زوجها المخرج طارق العريان، كذلك النجمة غادة عادل لديها توأم هما عزالدين وعبد الله من المخرج مجدى الهوارى، أيضا الهضبة عمرو دياب رزق في عام 1999 بتوأم فتاة وولد، هما زينة وعبد الله والفنانة زينة لديها توأم ولدين عز الدين وزين الدين.

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وكثيرا ما تحتفى الفنانة نوال الزغبي بطفليها التوأم جوى وجورج، اللذان أنجبتهما في عام 2008 من إيلي ديب، قبل أن ينفصلا، وكذلك النجم حمادة هلال رزقه الله بتوأم ولد وبنت بالإضافة أن لديه يوسف وراما أيضا، أما الفنان أبو الليف رزقه الله أيضا بطفل وطفلة توأم بالإضافة إلى ابنه حبيب، النجم إيهاب توفيق رزق أيضا بتوأم عام 2008 ، وهو نفس الأمر بالنسبة للفنان بهاء سلطان الذى لم ينشر أى صور لتوأمه منذ الولادة ويتحفظ على الأمر بشدة، وكذلك النجمة هالة صدقى من النجمات اللاتى أنجبن توأم منذ مايقرب من 12 عاما.