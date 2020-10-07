شكرا لقرائتكم خبر عن هنادى مهنى تكشف عن "فوتوسيشن" عقد قرانها من أحمد خالد صالح × 11 صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الفنانة هنادى مهنى عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "انستجرام"، عن "فوتوسيشن" عقد قرانها من الفنان أحمد خالد صالح، واللذان احتفلا به مساء أمس الثلاثاء في التجمع الخامس بحضور العائلتين وعدد من الأصدقاء المقربين، وكان أبرزهم عزت العلايلى والمطربة بوسى والفنانة ريم سامى والفنان محمد الشرنوبى، وعلقت هنادى على الصور :"تمت بحمد الله والحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات. اللهم بارك لنا وبارك علينا و اجمع بيننا في خير".



هناد مهنى واحمد خالد صالح

وفاجأت هنادى مهنى وأحمد خالد صالح الجميع بالاحتفال أمس بعقد القران خلال حفل بسيط لم يتم الإعلان عنه مسبقاً، وذلك بعد مرور أقل من عام على خطبتهما، والتى احتفلا بها في شهر ديسمبر الماضى بمنزل الموسيقار هانى مهنى وبحضور عائلة العروسين، إضافة إلى النجم تامر حسنى الذى حضر لتقديم التهنئة وعمل مفاجأة لهما.

وظهرت بوادر قصة حب بين هنادى مهنى وأحمد خالد صالح بعدما ظهرا فى أكثر من مناسبة سويًا قبل إعلان خطبتهما مثل مهرجان القاهرة السينمائى الدولى الـ41، إضافة إلى ظهورهما فى حفل توزيع جوائز إذاعة "إنيرجى"، حيث تم تكريمهما كأفضل ممثل شاب وشابة لتنشر هنادى صورة تجمعهما وتعلق عليها: "داعمى الأول الذي أعطاني الأمل عندما لم يكن لدى أى أمل.. شكرًا لك على كل ما فعلته، وإن شاء الله ننجح سويا طوال الوقت".

واجتمع الثنائى أحمد خالد صالح وهنادى مهنى لأول مرة في عمل فنى خلال مسلسل "الفتوة" الذى تم عرضه في شهر رمضان الماضى، وجسدا شخصة اثنين يقعا في حب بعضهما، وشارك في العمل ياسر جلال، مى عمر، أحمد صلاح حسنى، نجلاء بدر، رياض الخولى، ليلى أحمد زاهر، أنعام سالوسة، مها نصار، محمود حافظ وعدد آخر من الفنانين وتأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى.



عقد قران هنادى مهنى وأحمد خالد صالح



صور عقد قران هنادي مهنى واحمد خالد صالح



صور عقد قران هنادي مهنى واحمد خالد صالح

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هنادي مهنى واحمد خالد صالح



هنادي مهنى واحمد خالد صالح من عقد قرانهما



احمد خالد صالح وهنادى مهنى من عقد قرانهما



هنادي مهنى واحمد خالد صالح فى فوتوسيشن عقد قرانهما



هنادي مهنى واحمد خالد صالح فى فوتوسيشن عقد قرانهما



جلسة تصوير هنادي مهنى واحمد خالد صالح بعد عقد قرانهما



احمد خالد صالح وهنادي مهنى