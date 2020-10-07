شكرا لقرائتكم خبر عن بفستان أسود مثير.. رولا سعد لا تخشى فقدان السعادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الفنانة اللبنانية رولا سعد عبر منصتها الخاصة بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام صورة مثيرة لها بفستان أسود وعلقت على الصورة قائلة: "لاتخشى من فقدان السعادة طالما إنك تجد فى قلبك نزعة لإسعاد غيرك".

من ناحية أخرى قالت المطربة اللبنانية رولا سعد لـ"الخليج 365" في لقاء سابق إنها انتهت من تصوير كليب أغنيتها الجديد "لاغينى تلاقينى" من كلمات أسامة مصطفى، وألحان محمد يحيي، وتوزيع أحمد مجدى، وتم تصوير الأغنية بين سوريا وأماكن أخري الأسبوع الماضية وهو من إخراج زياد خورى.

وأضافت "رولا"، أن الأغنية تدخل الفترة المقبلة مرحلة المونتاج ومكساجها والألوان، حتى تستعد لطرحها على القنوات الفضائية ويوتيوب، وأتمنى الكليب ينال إعجاب الجمهور وقت طرحه، مشيرة إلى أنها تسعى لتقديم تجربة مختلفة عما سبق وقدمته خلال السنوات الماضية.

وطرحت رولا مؤخراً كليب أغنيتها الجديدة "دكان شلاطة" عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير"يوتيوب"، وتغنى رولا من خلالها باللهجة المصرية مرتيدة جلباب الفتاة الشعبية

Advertisements

أغنية "دكان شلاطة" من كلمات فضل الراوى، ألحان بينو، توزيع رامى، والكليب من إخراج إيهاب عبد اللطيف، وهى من نوعية الأغانى المصرية الشعبية التى تقدمها رولا سعد باللهجة المصرية وتم تصويرها داخل ديكور خاص بالحارة الشعبية.