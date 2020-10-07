شكرا لقرائتكم خبر عن فيفى عبده بالحجاب وبدون مكياج تكشف سبب اختفائها مؤخراً: برد شديد.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاجأت الفنانة فيفى عبده متابعيها على موقع انستجرام من خلال حسابها الرسمي، حينما تحدثت في فيديو وهي ترتدي الحجاب بدون ميكاب، كشفت خلاله السبب وراء غيابها الفترة الماضية عن متابعيها على السوشيال ميديا، حيث أرجعت ذلك إلى إصابتها بدور برد شديد منعها من القدرة على الكلام، بالإضافة إلى تأكيدها أن نزلة البرد تلك هي من حالت دون حضورها حفل زفاف الفنان أمير شاهين.

وكان آخر ظهور للفنانة فيفى عبده بالساحل الشمالى، حيث أطلت بلوك شبابى ترتدى ملابس صيفية أبهرت متابعيها، وجاءت معظم التعليقات تشيد بلياقتها البدنية دون الالتفات لسنها، حيث قامت بحركات رياضية صعبة لا يستطيع عدد كبير من الشباب القيام بها.

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فيفى عبده

كما نشرت منذ عدة أيام صورة أخرى استخدمت بها أحد فلاتر تطبيق "سناب شات"، ظهرت بها أيضا بمظهر شبابى للغاية أعجبت متابعيها، حيث حصدت آلاف الإعجابات عبر حسابها بموقع "انستجرام".

وكانت كشفت الفنانة الاستعراضية فيفى عبده، عن ميلاد حفيد جديد لها، حيث وضعت ابنتها هنادى بداية الشهر الحالى، وكتبت عبر حسابها بموقع انستجرام "الحمد لله رب العالمين الذى بنعمته تتم الصالحات النهاردة ربنا رزق بنتى هنادى وجوزها شادى بمولود جديد".

وكانت انتهت الفنانة فيفى عبده من تصوير كليب مع المطرب الشعبى إسماعيل الليثى، يحمل اسم "يا هزة الأرض" من كلمات شفيق كارم، وألحان تامر كروان، وتوزيع الموسيقى حمادة عصمت، وهندسة صوت محمد الجيار.