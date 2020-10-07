شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد صلاح حسنى يبدأ تصوير مسلسله الجديد والاستقرار على اسمه خلال يومين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ الفنان أحمد صلاح حسنى تصوير مسلسله الجديد اليوم الأربعاء، بعد الانتهاء من التحضيرات وبروفات الترابيزة على مدار الفترة الماضية بين المخرج أحمد سمير فرج والسيناريست محمد عبد المعطى، ويجرى الاستقرار على اسم العمل بالتزامن مع التصوير، على أن يتم حسم الأمر خلال اليومين المقبلين حيث تم ترشيح أكثر من اسم وجارى اختيار الأنسب للعمل.

وانتهى المخرج أحمد سمير فرج من اختيار معظم الفنانين المشاركين فى البطولة، حيث تم التعاقد بشكل رسمى مع كل من إيمان العاصى وإيناس كامل وإسلام جمال ومحمد علاء ومحمود حجازى وسامية الطرابلسى ويجرى التعاقد مع باقى الفنانيين الذين يقدمون الأدوار الثانوية .

ويكرر أحمد صلاح تعاونه مع المخرج أحمد سمير فرج والمؤلف محمد عبد العاطى للمرة الثانية بعدما قدموا مسلسل "ختم النمر" الذى تم عرضه فى شهر يناير الماضى، وشارك فى بطولته نسرين طافش وميرهان حسين وإسلام جمال فاف شعيب، جميل برسوم، أمير صلاح الدين، تامر شلتوت، حنان سليمان، رشدى الشامي، وفاء سالم، وتميم عبده.

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