شكرا لقرائتكم خبر عن سميرة سعيد تتألق بالأحمر قبل انطلاق برنامجها لاكتشاف المواهب فوق الـ 60 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الديفا سميرة سعيد عن الصورة الدعائية لبرنامجها الجديد The Voice Senior لاكتشاف المواهب فوق الـ 60 عاما، حيث نشرت الصورة التى ترتدى فيها الأحمرعبر حسابها الشخصى بموقع تبادل الصور انستجرام ولاقت إعجاب متابعيها، خاصة وأن سميرة تعتاد على مفاجأة جمهورها بإطلالاتها الأنيقة والمختلفة.



يذكر أن The Voice Senior هو برنامج مسابقات لاكتشاف المواهب الغنائية لفوق الـ 60 عاما، ويشارك في لجنة تحكيمه كل من الفنان الكبير هانى شاكر نقيب المهن الموسيقية بمصر، والفنان ملحم زين والمطربة اللبنانية نجوى كرم. Advertisements

البرنامج قد انطلق تصويره بالفعل فى بداية العام الحالى، وتأجل عرضه بسبب أحداث لبنان، وانطلق تصويره بمرحلة "الصوت وبس"، التي تتكون من حلقتين فقط، ويطل فيها المشاركون من جميع أنحاء الوطن العربي كي يقدموا أصواتهم رغبة في التفات أحد المدربين لهم.

ويستطيع كل مدرب أن يضم أربعة أصوات إلى فريقه، يتمكن من ضم اثنين منهم لمرحلة النهائيات، حيث يغني كل متسابق أغنية منفردة وصولا إلى الحلقة الأخيرة التي تنتهي بتتويج الفائز بلقب الموسم الأول من البرنامج.