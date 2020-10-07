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شكرا لقرائتكم خبر عن كارول سماحة: فخورة بنجاح وانتشار مسلسل الشحرورة بعد 9 سنوات وعرضه دون ملل والان مع تفاصيل الخبر
وقالت سماحة فى تغريدة عبر حسابها الرسمى بتويتر :"كان إلي الشرف إني إلعب هالشخصية الفنية والإنسانية العظيمة، وبعتبروا أصعب دور لعبتو لليوم، فخورة بالانتشار اللي بعدو عم يحققو مسلسل الشحرورة بعد ٩سنين وعم ينعرض سنويا على جميع الشاشات بدون ملل!أول مسلسل لبناني انتشر على الفضائيات العربية".
كارول سماحة
وكانت شاركت كارول متابعيها صورة تجمعها مع المخرجة بتول عرفة، عبر حسابها على انستجرام، وكتبت قائلة: " التعاون الثانى و أغنية شكرا قريبا مع المخرجة بتول عرفة ".
"bon voyage" طرحتها النجمة كارول سماحة منذ 3 شهور وإخراج بتول عرفة، وشارك فى كتابة الكلمات السورية كاملة خير وكارول سماحة والفرنسى لايون، وشارك فى التلحين الفرنسى يان بيرى والمغربى دى جى يوسف، وتوزيع دى جى يوسف.
وحقق الكليب نجاحًا كبيرًا منذ طرحه، وسط إشادة كبيرة من قبل الفنانين والجمهور، لما يحمله الكليب من فكرة جديدة، إضافة إلى الاختلاف الكبير فى أداء سماحة التى اظهرته المخرجة بتول عرفة فى أحداث الكليب.
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