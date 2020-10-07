شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أهم الأفلام القصيرة المتنافسة على جوائز مهرجان "مالمو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد مسابقة الأفلام القصيرة بمهرجان مالمو السينمائي مشاركة العديد من الأفلام القصيرة المتميزة منها، فيلم 3 مخارج منطقية للمخرج مهدي فليفل وفيلم إجرين مارادونا من إخراج فراس الخوري وفيلم أحن إليك أحن إلي من إخراج فارس الرجوب وفيلم أصفر من إخراج ماهيتاب أيوب، وفيلم أمي للمخرج وسيم جعجع وهو الفيلم الذي فاز بجائزتين من مهرجان RICHMOND بالولايات المتحدة الأمريكية، وهي جائزة أفضل مخرج وأفضل ممثل للطفل جاك عبود الجنح، كما نال الفيلم جائزة نجمة الجونة الفضية للفيلم القصير من قبل، وهو واحد من أهم الأفلام الروائية القصيرة التي حققت المعادلة الصعبة.

الفيلم عمل علي كسر كل التابوهات والمحاذير ويناقش تعاليم رجال الكنيسة بكل جرأة وربما من المتوقع أن يثير الفيلم الكثير من الجدل خاصة أن العمل يناقش فكر لطالما أجهض ومنع من الظهور علي الشاشة لذا فالفيلم أمامه مهمة صعبة جدا في تقبله كعمل فني بين الجمهور، لكنه بكل تأكيد فيلم شجاع لمخرج واعد استطاع أن يستحوذ علي حواس المشاهد كاملة أثناء المشاهدة واستطاع أن يصل بجمهوره الي نتيجة هامة وهي أن التعرض للحزن والألم والوجع واكتشاف الكثير من الحجج لمداواة جرحه، أوربما يعتبرها مجرد أكاذيب لإلهائه عن الأمر لكنها في النهاية هي سبب كافي جعل إلياس يصل لحالة من النضج لم يكن ليصلها قبل أن يكتشف أن أغلب ما نتوارثه من أفكار بالية ليست سوي مجرد كذبة ربما أن الأوان أن نتخلص منها وأن نعيد تعاليم الدين إلى مسارها الصحيح.

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بينما يعرض أيضا بمسابقة الأفلام القصيرة فيلم بركات من إخراج مانو نمور وفيلم بنت وردان من إخراج ميساء المؤمن وتستاهل يا قلبي من إخراج لمياء إدريس وفيلم الثغاء الأخير من إخراج يارا خليل وحكايات من زمن الفراغ من إخراج نور يزبك ودورة تفاح من إخراج مها الساعاتي وزي ما أنتي شايفه من إخراج غادة فكري والسبع قرى من إخراج فرح أبو خروب وفيلم سلام من إخراج زين دريعي والصغيرة من إخراج أميرة جهان خلف الله وطيف الزمكان من إخراج كريم طاجوات وعمى ألوان من إخراج منة إكرام وفيلم راجع من إخراج تشارلي كوكا وفخ من إخراج ندى رياض وفستان فرح من إخراج جيهان اسماعيل وقتل معلن من إخراج واحة الراهب وكوزموس من إخراج زيد بن شعبان ولقاء سمير من إخراج رند بيروتي وهذه ليلتي من إخراج يوسف نعمان من مصر وهو العمل الذي تدور أحداثه حول سيدة فقيرة تصطحب طفلها المُصاب بمتلازمة داون لشراء الآيس كريم و الاستمتاع باليوم، يتجها لأحد مناطق القاهرة الراقية، فيواجها معاناة لم تكن متوقعة، إلا أن الأم تصر على اقتناص لحظات السعادة لطفلها، كما حصل على جائزة الدعم المالى من مؤسسة كليك فاندنج لدعم مشاريع الأفلام القصيرة، بجانب منحة الدعم من الإتحاد الأوروبى – اليونيسيف، وهو ثاني الأعمال الإخراجية لمخرجه، و الفيلم بطولة ناهد السباعي، شريف الدسوقي والطفل عمرو حساب، الفيلم سيناريو إيهاب عبد الوارث ويوسف نعمان، ومن إخراج يوسف نعمان.