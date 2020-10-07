عبد الباسط حمودة: عمرو دياب بيحب يسمع منى "ناس بتحب ناس"

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المطرب الشعبى عبد الباسط حمودة عن العديد من الأسرار والحكايات التى جمعته بالهضبة عمرو دياب، حيث قال فى فيديو خاص مع ”الخليج 365”، "عمرو دياب من منيا القمح، واللى يقولك من بورسعيد "سيبك" منه هو من الشرقية، وهو نجم كبير وحاجة تانية ومختلفة عن الجميع وهو بيحبنى جدا وبيحب يسمع منى أغنية "ناس بتحب ناس"، وكان بيطلبها منى".







وأضاف عبد الباسط حمودة قائلا "مرة كنت فى أستوديو محمد نوح، وكان عمرو دياب بيسجل جوه الأستوديو، ومانعين أى حد يدخل الأستوديو، ولما عرف إنى برة قالهم دخلوه وقابلنى بالأحضان".

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يذكر أن الفنان عبد الباسط حمودة، قد انتهى من تصوير أغنية "حملونى" مع كل من أحمد شيبة ومحمود الليثى، والتى ستتضمنها أحداث فيلم "صابر وراضى"، من بطولة أحمد آدم، والأغنية من كلمات ملاك عادل، وألحان محمود الليثى، وتوزيع باسم منير، والفيلم من تأليف محمد نبوى وعلاء حسن، وإخراج أكرم فريد، ويشارك فى بطولته رزان مغربى ومحسن محيى الدين وسلوى عثمان وفريدة ويوسف حسام ويسرا المسعودى ومحمد مهران، وتدور أحداثه فى إطار كوميدي كعادة أحمد آدم فى أعماله إلا أنه يبتعد فى هذا العمل عن شخصية القرموطى التى قدمها فى آخر فيلمين.