شكرا لقرائتكم خبر عن مؤلفات موسيقية معاصرة لفؤاد ومنيب على مسرح النافورة .. الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنظم دارالأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابرأمسية لثنائي البيانو والفيولينة فؤاد ومنيب وفرقتهما بقيادة المايسترو هشام جبر وذلك فى الثامنة مساء الجمعة 9 أكتوبر علي مسرح النافورة.

يتضمن البرنامج مجموعة من المؤلفات الموسيقية التى ابدعها محمد فؤاد ( بيانو ) وقام بتوزيعها احمد منيب ( فيولينة ) منها العاصفه ،نوستالوجيا بالأزرق، موعد مع الغروب، مناجاة، لوم، بعد المسافات، روزيتا، مفقود، أغنية للروح، فقط فى الذاكرة وضحك .

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يذكر أن محمد فؤاد طبيب وعازف بيانو ومؤلف موسيقي التقى بـ أحمد منيب عازف الكمان الذي يكمل دراساته الموسيقية العليا في ألمانيا بعد تخرجه من معهد الكونسرفتوار عن طريق مواقع التواصل الإجتماعى وأعجب كل منهما بالأسلوب الموسيقي للاخر فقررا العمل سويا حيث أعاد منيب توزيع مؤلفات فؤاد لتلائم آلتي البيانو والفيولينة وقدما معا عدة عروض بمختلف الأماكن الثقافية بمصر وحققا نجاحاً جماهيرياً كبيراً .