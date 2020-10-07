شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رشاد: سعيد بحفلى الأخير فى قنا والمشاركة باحتفالات أكتوبر شرف .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب المطرب محمد رشاد عن سعادته بسبب إحياءه أولي حفلاته في قنا مؤخراً بمناسبة احتفالات أكتوبر، وأكد خلال تصريحات خاصة لليوم السابع على أنها المرة الأولي الذى يسافر فيها إلى هناك، وتفاجىء بالاستقبال الكبير له من جانب الأهالي، والحفاوة الذى رآها فيهم، مما جعله يشعر وكأنهم أهله، وبالتالي يفكر جدياً في السفر إلى هناك من وقت لآخر، وإحياء حفلات هناك.



محمد رشاد فى حفله الأخير

من ناحية أخري طرح المطرب محمد رشاد فى بداية الشهر الماضى أغنية جديدة تحمل اسم "فى غيابه تمام" على طريقة الريليكس فيديو، وهى من ألحان حسن سراج وتوزيع أسامة عبد الهادى وكلمات هشام عبد الحليم هندسية صوتية وماستر مصطفى رؤوف.

وتقول كلمات الاغنية:

عينى ع اللى إتربى فى بعدى

سواه البعد ع الجانبين عينى على

اللى اتهان وتعب بعدى

اللى من غيرى شافله يومين بهدله

يا عينى ع الحلو لما تبهدله الأيام

قال هاينسى طلع ده كله كلام

تعبان فى غيابى عنه

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وانا فى غيابه تمام

واهو ساب الدنيا وجايلي

وقع ولا حد سمى عليه سيبوهولي

سيبوني أشمت فيه على مهلي

اللي الزمان دار بيه ولف وجابهولي



محمد رشاد فى قنا

وكان محمد رشاد دخل مجال التمثيل للمرة الأولى في رمضان الماضى بمسلسل ليالينا 80، وقد كشف عن تلك المفاجأة من خلال تصريحات سابقة لليوم السابع أكد فيها أنه بدأ الإعداد لألبومه الجديد، والذى سيشهد تعاونا مكثفا مع الملحن والمؤلف عزيز الشافعي بأكثر من أغنية.



محمد رشاد

يذكر أن آخر أعمال محمد رشاد دعاء ديني بمناسبة شهر رمضان الماضى، وهى من كلمات ابراهيم صلاح، وألحان رزق،وتوزيع ومكس مودى منير، وكانت آخر أيضا كليب "دلع"، والذي تعاون فيه مع الملحن محمود أنور، بينما كلمات الأغنية من تأليف الشاعر محمد مصطفى، وتوزيع محمد شفيق.



رشاد اثناء غناءه



رشاد بعد الحفل