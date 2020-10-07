شكرا لقرائتكم خبر عن دياب يحتفل بعيد زواجه برسالة رومانسية لزوجته: بحبك أوى أوى.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص المطرب دياب على الاحتفال بمناسبة عيد زواجه من خلال حسابه الرسمى على موقع انستجرام، حيث نشر صورة له مع عروسته استعاد بها ذكريات زفافه، وعلق عليها بكتابة رسالة رومانسية إلى زوجته وصفها فيها بابنته حين كتب: "كل سنة وانتى حبيبتى ومراتى وصاحبتى وكل حاجة فى حياتى كل سنة وانتى أقرب ليا من نفسى كل سنة وانتى النور اللى فى حياتى اللى بيخلينى أشوف كل حاجة حلوة، كل سنة وانتى بنتى حبيبتى عقبال العمر كله وانتى معايا وفى حضنى ربنا يقدرنى وأخليكى مبسوطة وسعيدة بحبك أوى أوى".

Advertisements



دياب وزوجته

من ناحية أخري يخوض الفنان دياب تجربة الوقوف على خشبة المسرح للمرة الأولى من خلال مسرحية "اللوكاندة" مع الفنان أشرف عبد الباقى، والتى تنطلق عرضها بعد غد الخميس على مسرح الريحانى، فى تمام الساعة الثامنة مساء، على أن تعرض أيام خميس وجمعة وسبت من كل أسبوع، وبعد انتهاء عرضها على خشبة المسرح فى الوقت الذى تم تحديده، تنطلق على شاشة قناة dmc

مسرحية "اللوكاندة" من بطولة أشرف عبد الباقى، حمدى المرغنى، ويزو، ودياب وإبرام سمير، وأحمد الطماني، وعلى حمدي، ووائل العوني، ومريم البحراوى، وياسمين سمير، وأميرة حافظ، ومحمد حسن، ونورهان منصور، ومحمد ناجي جدو، وأحمد أشرف، ومصطفى سعيد ، ومصطفى حمزة، ومحمد عصام، وشريف حسنى.