"مش مهم النتيجة".. الحلفاوي يكشف عن أمنيته في لقاء الأهلي وإنبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشف الفنان نبيل الحلفاوي، عما يتمنى أن يشاهده في مباراة اليوم الأربعاء، التي تجمع بين الأهلي وإنبي ببطولة الدوري.

وكتب "الحلفاوي" عبر حسابه على تويتر: "أتمنى أن نشاهد اليوم شادي رضوان والعربي بدر وفخري ومغربي وفارس بالإضافة لصالح جمعة ومش مهم النتيجة".

تقام مباراة الأهلي وإنبي، بالجولة 32 من دوري We المصري، واستقر الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي، على تشكيل يتكون من : حراسة المرمى: علي ‏لطفي، خط الدفاع: أيمن أشرف، حمدي فتحي، محمد هاني، أحمد فتحي، خط الوسط: أليو ديانج، عمرو السولية، محمد مجدي "أفشة"، حسين الشحات، جونيور أجايي، خط الهجوم : مروان محسن".