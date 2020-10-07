كارول سماحة: "تجسيد صباح في الشحرورة أصعب دور لعبته بحياتي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

قالت الفنانة اللبنانية كارول سماحة، إنها كان لها الشرف في تجسيد شخصية الفنانة صباح في مسلسل درامي يحمل إسم "الشحرورة".

وكتبت "كارول" عبر حسابها بموقع تويتر: "كان ليا الشرف إني ألعب هذه الشخصية الفنية والإنسانية العظيمة، وبعتبروا أصعب دور لعبته لليوم".

وأضافت: "فخورة بالإنتشار اللي بعدوا عم يحققوا مسلسل (الشحرورة) بعد ٩سنين، وعم ينعرض سنويًا على جميع الشاشات بدون ملل.. أول مسلسل لبناني انتشر على الفضائيات العربية".

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مسلسل"الشحرورة" عرض عام 2011 ، ويروي قصة حياة الفنانة صباح (الشحرورة) على الصعيدين الفني والشخصي من سن السابعة عشر، ويعالج المسلسل المشاكل التي تعرضت إليها الشحرورة منذ مراهقتها في لبنان، وتبنيها في مصر، أولادها، والأزواج الذين تعدوا الخمسة، بالإضافة إلى عائلتها .

شارك في بطولته كارول سماحة وإيهاب فهمي ووليد فواز وكارمن لبس ومحمد فهيم ومحمد العمروسي وياسر علي ماهر ، ومن تأليف فداء الشندويلي ومن إخراج أحمد شفيق .