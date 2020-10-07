الإماراتي سلطان صلاح عبدالعزيز يشارك بـ"حارة القبة" في رمضان المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - يستعد الفنان الإماراتي سلطان صلاح عبدالعزيز الشهير بـ"عفريتو"، لتصوير مشاهده في المسلسل السوري "حارة القبة" خلال الأسبوع المقبل.
مسلسل "حارة القبة" ينتمي لنوعية الأعمال المكونة من ٦٠ حلقة تعرض على جزئين، ويعرض الأول منه في رمضان المقبل.
العمل بطولة منى واصف، سلافة معمار، عباس النوري، سلوم حداد، صباح الجزائري، فادي صبيح، نادين تحسين بيك، نجاح سفكوني، خالد القيش، قاسم ملحو، إمارات رزق، روعة السعدي، وآخرون، تأليف أسامة كوكش، ومن إخراج رشا شربتجي.
يذكر أن سلطان صلاح عبد العزيز، شارك مؤخرا في بطولة الفيلم الإماراتي "علي وعليا".
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