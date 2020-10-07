محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:
كشفت الفنانة حنان مطاوع عن حساب مزيف يحمل اسمها عبر موقع "فيسبوك"، وطالبت جمهورها بمساعدتها في إغلاقه.
ونشرت "حنان" صورة من الحساب المنتحل شخصيتها عبر الموقع الشهير وعلقت: "ده حد منتحل اسمي وبتبعت للكل، ممكن تساعدوني نقفل الأكاونت ده".
من ناحية أخرى، حققت حنان مطاوع مؤخرًا نجاحًا من خلال حكاية "أمل حياتي"، ضمن مسلسل "إلا أنا"، الذي يعرض حاليًا عبر قناة DMC.
حكاية "أمل حياتي" من بطولة بيومي فؤاد، سلوى عثمان، حنان سليمان، صبري عبد المنعم، رامي الطمباري، نور محمود، نانسي صلاح وغيرهم من النجوم، من إخراج أحمد حسن.
كانت هذه تفاصيل خبر حنان مطاوع تحذر جمهورها من منتحل اسمها عبر "فيسبوك": "ممكن تساعدوني" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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