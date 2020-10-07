أول تعليق لهنادي مهنا بعد عقد قرانها على أحمد خالد صالح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:
علقت الفنانة هنادي مهنا، على عقد قرانها الذي أقيم مساء أمس الثلاثاء، على الفنان أحمد خالد صالح، بمسجد الشرطة بالتجمع الخامس، بحضور العائلتين والأصدقاء المقربين فقط.
ونشرت "هنادي" صور جديدة تجمعها بزوجها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "تمت بحمد الله، والحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات .. اللهم بارك لنا وبارك علينا وأجمع بيننا في خير".
فيما حرص الفنان أحمد خالد صالح، على نشر نفس الصور عبر حسابه على إنستجرام، بالإضافة إلى كتابة نفس التعليق عليها.
واحتفل الثنائي "أحمد وهنادي" بخطبتهما في شهر ديسمبر الماضي بمنزل والدها الموسيقار هاني مهنا في حضور النجم تامر حسني.
يذكر أن أحمد خالد صالح وهنادي مهنا، عملا معًا لأول مرة في رمضان الماضي من خلال مسلسل "الفتوة" مع النجوم ياسر جلال وأحمد صلاح حسني ومي عمر ونجلاء بدر.
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