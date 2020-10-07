محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:
فاجأت الفنانة فيفي عبده، جمهورها ومتابعيها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، بظهورها في مقطع فيديو مرتدية الحجاب.
وحرصت "فيفي" على تقديم الاعتذار للفنانة إلهام شاهين بسبب عدم حضور حفل زفاف شقيقها الفنان أمير شاهين الذي أُقيم قبل أيام في أحد فنادق القاهرة الكُبرى، قائلة: "مكنتش بقدر أتكلم".
وكشفت "فيفي" عن وعكتها الصحية التي حالت دون حضورها حفل الزفاف، قائلة: "أنا آسفة جدًا لحبيبة قلبي وأختي إلهام شاهين على إني مروحتش فرح أمير، أنا مقدرتش أروح عشان تعبانة جدًا وعندي أنفلونزا جامدة جدا أنا مقدرش أتأخر عنهم آسفة جدا".
وأضافت موجهة حديثها إلى جمهورها: "مكنتش بظهر في فيديوهات عشان تعبانة أوي ومكنتش بقدر أتكلم أو أتحرك".
ظهور فيفي عبده بالحجاب لم يمر مرور الكرام على جمهورها، والذين بدورهم حرصوا على ترك تعليقات لها بخصوص الأمر، وجاءت بعضها كالتالي: "الحجاب عليكي جميل جدا"، "جميلة بدون مكياج"، " والله العظيم فرحتلك على الحجاب يا فيفي ربنا يهديكي وحلو جدا عليكي"، "شكلك قمر بالحجاب".
كانت هذه تفاصيل خبر مكنتش بقدر أتكلم.. فيفي عبده تفاجئ الجمهور في أحدث ظهور بالحجاب وتعتذر لـ إلهام شاهين (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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