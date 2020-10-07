زينة تحتفل بعيد ميلاد ريم البارودي: "أنا بحبك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي: احتفلت الفنانة زينة، بعيد ميلاد الفنانة ريم البارودي، من خلال نشر مجموعة صور لها عبر حسابها بموقع "إنستجرام". وعلقت "زينة"، على الصور قائلة: "كل سنة وإنتِ طيبة، أنا بحبك". من ناحية أخرى، تعاونت زينة مع ريم البارودي في مسلسل "جمع سالم"، الذي عرض في الموسم الرمضاني الماضي، وهو من بطولة دلال عبدالعزيز ومحمد ‏شاهين ومحمد علاء ورنا سماحة، ‏تأليف ‏محمد ‏ناير ‏وإخراج ‏إيمان ‏حداد.

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