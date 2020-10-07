صفاء جلال لمنتقديها: حجابي مش هيزودكم ويمكن أنا أحسن من بنتي في علاقتي بربنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

أعربت الفنانة صفاء جلال عن استيائها من بعض التعليقات التي انتقدتها بعد نشرها صورة لابنتها بالحجاب، قائلة: "حجابي مش هيزودهم في حاجة، لو كل واحد خالاه في حاله هيبقى أفضل".

وأكدت "صفاء"، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن علاقة كل شخص بربه هي التي تحكم الأمر: "ربنا بيبص لقلوبنا مش لشكلنا".

واستكملت:"حجابي مش هيزودهم حاجة وعدم حجابي مش هيزودهم حاجة فكل واحد لو خالاه في حاله وساب كل واحد علاقته بربنا هي اللي تحكم، ربنا بيبص لقلبونا مش لشكلنا، زي ما بيقولولك توبي، التوبة محدش فيهم عارف علاقتي بربنا ما يمكن أنا أحسن من بنتي في علاقتي بربنا الموضوع مش مجرد طرحة الموضوع تعامل".

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وعن تأثير تلك التعليقات على ابنتها "سلمى"، قالت "صفاء": "سلمى شخصية سوية ومتصالحة مع نفسها وشايفة أن كل واحد فينا علاقته بربنا علاقة حب واحترام، وشايفة إن أمها ست بتصلي وبتقرا قرآن وبتعمل كل تعاليم دينها، لو بس الحجاب اللي ناقصها هو فرض ويمكن أنا مش قادرة أعمله دلوقتي ويمكن ربنا يهديني زي ما هما بيقولولي كأني مجنونة مثلا وماشية أضرب في الناس".

وتابعت: "ممكن أكون ست محجبة وبأذي كل الناس اللي حواليا وممكن أكون ست مش محجبة ومبأذيش حد، وأنا الحمد الله علاقتي طيبة بالناس كلها لا بحقد على ولا ببص على اللي في إيد حد ولا بنم على حد ولا حتى بحط حد في دماغي".

كان متابعون للفنانة صفاء جلال على فيسبوك انتقدوها على خلفية نشر صورة لابنتها الكبرى "سلمى"، وهي ترتدي الحجاب، فيما أبدى كثيرون إعجابهم بالصورة.

من ناحية أخرى، كان أخر أعمال صفاء جلال مشاركتها في مسلسل "بخط الايد"، بطولة أحمد رزق، وسوسن بدر، ويسرا اللوزي، وإيمان العاصي، وسوسن بدر وتأليف هالة الزغندي، وإخراج ‏شيرين عادل.