تراند اليوم : التحقيق مع نجل فنان مصري شهير بتهمة التحريض على الفسق والفجور

افادت وسائل إعلام مصرية، نقلا عن المحامي أشرف فرحات، مؤسس حملة “خليها تنضف”، إن نيابة وسط القاهرة فتحت التحقيق رقم 2811 مع نور هشام سليم، المتحول جنسيا بتهمة التحريض على الفسق والفجور.

كان تقدم المحامي أشرف فرحات، ببلاغ للنائب العام، ضد نورا هشام سليم، والتي أجرت عملية للتحول الجنسي فتحولت إلى “نور”، يتهمه فيه بالتحريض على الفسق والفجور والدعوة إلى نشر المثلية.

وأضاف: “اعتراف بإرادة حرة أن التي قامت به هو تحول جنسي بناء على رغبتها، وليس لإصابتها بخلل هرموني أو ما شابه ذلك، ما يؤكد وجود تزييف وغش أدخل في مستندات مفترض أنّه سيتم استخدامها للحصول على بطاقة رقم قومي لتغيير الاسم والنوع، كما يؤكد وجود جريمة ارتكبت من الفريق الطبي للقيام بعملية التحويل دون اتباع القواعد المقررة قانونا”.