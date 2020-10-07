غداً .. فرقة رضا على خشبة مسرح الهناجر

تستعد فرقة "رضـــــا" بالبيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة المخرج عادل عبده، عرض مجموعة من استعراضاتها، على مسرح مركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا المصرية، اعتبارا من غدًا الخميس ٨ أكتوبر، وذلك ضمن برنامج قطاع شئونالإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال لشهر أكتوبر.
وتقدم الفرقة برئاسة الدكتور محمود صلاح، باقة مختارة من استعراضاتها التى أشتهرت بها طوال تاريخها الفنى منها " النوبة، الحجالة،
ومن المقرر أن تستمر حفلاتها أيام ٩ و١٠ و١١ أكتوبر الجارى، مع تنفيذ كافة الإجراءات الإحترازية من خطر فيروس كورونا المستجد، ويبدأ برنامج السهرات فى السابعة والنصف من مساء كل ليلة، وتبلغ قيمة التذكرة 20 و30 جنيه.
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