عمرو دياب "براند" جديد للعطور العالمية

أعلنت الصفحة الرسمية للهضبة عمرو دياب عن إصدار خط إنتاج عالمي للعطور يحمل اسمه، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وتضمن الإعلان الصورة الدعائية للعطر، معلقاً عليها:" أول عطر من اختياري متاح

في جميع أنحاء العالم قريبا .. ترقب ".

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يذكر أن، الهضبة عمرو دياب قد طرح مؤخراً، فيديو كليب أغنية "أماكن السهر"، من كلمات

تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع أسامة الهندي، والكليب من إخراج أحمد النجار.

من ناحية أخرى، يواصل الهضبة نشاطه الفني المكثف كعادته، حيث تعاقد مع منصة "نتفليكس" العالمية على إنتاج عمل درامي من بطولته سيعود به إلى التمثيل بعد غياب طويل.